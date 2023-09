Caivano: Abodi, ‘fra nove mesi riapriremo centro sportivo dove è avvenuto stupro’

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Ieri abbiamo fatto un nuovo sopralluogo a Caivano. Ci stiamo concentrando sul posto perché vogliamo farlo diventare un simbolo. Tante situazioni come quella di Caivano devono essere affrontate prima che succeda quello che è successo là”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche giovanile, ad Azzurra Libertà, la kermesse di Forza Italia Giovani, in corso di svolgimento a Gaeta.

“In nove mesi contiamo di riaprire il centro sportivo in cui è avvenuto lo stupro delle due cugine. Tutti i ministri, come ci ha chiesto il presidente Meloni, si recheranno a Caivano, perché vogliamo dimostrare, e lo faremo, che siamo in grado di cambiare il verso delle sorti di questa comunità”, ha concluso Abodi.