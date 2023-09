Visibilia: collegio sindacale a tribunale, ‘niente contraccolpi dopo morte Ruffino’

Milano, 8 set. (Adnkronos) – La morte di Luca Ruffino, presidente di Visibilia editore che si è suicida a Milano lo scorso 5 agosto, non ha fermato l’attività del gruppo, né l’attuazione del piano industriale 2023-2025. Lo sostiene il collegio sindacale del gruppo editoriale chiamato a esprimersi sul procedimento aperto dopo una denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della società e la richiesta di mandare gli ispettori. Del procedimento si discuterà il prossimo 14 settembre in un’udienza in tribunale, davanti al giudice civile di Milano Amina Simonetti specializzata in materia d’impresa.

“Nonostante l’evento luttuoso che ha recentemente colpito l’azionista di riferimento”, i sindaci di Visibilia Editore “hanno potuto riscontrare che l’attività e la struttura complessiva della società hanno continuato ad operare senza soluzione di continuità, provvedendo – in maniera tempestiva ed esaustiva – a tutti gli adempimenti gestori ordinari nonché a quelli che la nuova situazione ha richiesto” si legge nelle osservazioni depositate alle parti.

Il collegio ha riscontrato “l’adempimento a tutti gli obblighi formali e sostanziali” e “non si sono riscontrati contraccolpi o discrasie con riferimento alla struttura aziendale ed alla sua capacità di rilevazione dei fatti aziendali che potessero derivare dall’evento luttuoso. Tutti gli organi gestori rimasti vacanti a seguito dell’improvviso evento sono stati prontamente sostituiti da soggetti già ben informati e preparati sulle dinamiche aziendali”. (segue)