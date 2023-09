Nei guai un legale magistrato onorario presso il tribunale di Lecce (il 57enne A.Z.) e un legale iscritto al Foro di Lecce (il 45enne G.D.), entrambi residenti nel tarantino: sono accusati di induzione indebita e concussione per avere tentato di insabbiare inchieste giudiziarie, tra cui una coinvolgente un imprenditore svizzero e dei funzionari Asl. Presunti abusi relativi a vicende concernenti la circoscrizione giudiziaria di Lecce, in cui i due operavano fino all’indagine in corso di svolgimento da parte della Procura di Potenza. Per il magistrato onorario 57enne, residente nel tarantino, in corso inchiesta parallela condotta dalla Procura di Benevento, riguardo elementi emersi in alcune intercettazioni telefoniche relative a supposte violenze sessuali che il medesimo avrebbe compiuto in un ambulatorio nel capoluogo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia