Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Io a Meloni una mano sul cambiare il patto di stabilità voglio darla. Ma dare la colpa a Gentiloni vuol dire non capire come funziona, è la classica mossa alla Salvini per aumentare consensi nei sondaggi. Se vuoi cambiare le cose in Commissione, devi agire nel Consiglio, dove siede Giorgia Meloni, non Gentiloni”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.