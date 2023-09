Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Il governo attacca Gentiloni per nascondere le difficoltà interne legate alla manovra economica. Cerca un nemico esterno per spostare l’attenzione dai problemi interni. Questo atteggiamento è inopportuno e miope, non ci mette nella giusta luce come Paese all’interno dell’Europa, nè aiuta l’obiettivo comune di più Paesi di trovare soluzioni diverse sul Patto di stabilità”. Così Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd al senato, ospite di SkyTg24.