Ucraina: Reznikov, ‘qualsiasi accordo con il Cremlino non metterebbe fine al conflitto’

Kiev, 8 set. (Adnkronos) – L’ex ministro della Difesa ucraino ha avvertito che negoziati con Mosca non porterebbero la pace e che Vladimir Putin resta determinato a distruggere completamente l’Ucraina e ad “assimilare” i suoi cittadini nella Federazione Russa. In un articolo per il Guardian , Oleksii Reznikov afferma che qualsiasi “accordo” con il Cremlino non metterebbe fine al conflitto. “La Russia chiede il riconoscimento dei territori occupati dell’Ucraina come suo territorio in cambio della fine della guerra”.

“Tuttavia, questo ovviamente solo per il bene di una cosa: guadagnare tempo, riorganizzarsi e ‘risolvere finalmente la questione ucraina’ utilizzando nuove risorse. La Russia non riconosce l’esistenza dell’Ucraina e del popolo ucraino. Il suo obiettivo è la distruzione dello stato ucraino e l’assimilazione degli ucraini”. Reznikov – che è stato rimosso dal suo incarico domenica dal presidente Volodymyr Zelensky – ha paragonato le richieste rivolte all’Ucraina di fare concessioni territoriali alle richieste internazionali del 1938, che la Cecoslovacchia cedesse i Sudeti alla Germania nazista. Il trasferimento avvenne per volere del Regno Unito e della Francia.

“Sappiamo dalla storia che questo non fermò Hitler. Ben presto il Terzo Reich ebbe il controllo completo su ciò che restava della Cecoslovacchia, compreso il suo arsenale militare. Le azioni di Putin seguono uno schema simile”, scrive Reznikov, che si è dimesso lunedì. La sua uscita dal governo fa seguito agli scandali sugli appalti del Ministero della Difesa, anche se non è stato direttamente coinvolto in episodi di corruzione. Fonti diplomatiche affermano che potrebbe diventare l’ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito. Le osservazioni dell’ex ministro sono arrivate mentre la controffensiva dell’Ucraina procede lentamente. Nonostante alcuni recenti successi, le sue truppe devono ancora liberare un’ampia fascia dell’Ucraina meridionale, occupata dalla Russia dopo l’invasione su vasta scala dello scorso anno. La guerra continua e ci sono perdite pesanti da entrambe le parti.

Nel suo articolo sul Guardian, Reznikov afferma che Putin, a meno che non venga controllato, non si fermerà all’Ucraina. “Lasciare che la Russia ottenga le risorse dell’Ucraina… non farà altro che aumentare le ambizioni del Cremlino e portare a una nuova grande guerra nell’Europa orientale, che coinvolgerà inevitabilmente la Nato, con tutti i rischi che ne derivano”. La “ricetta per la vittoria” dell’Ucraina è chiara – dice Reznikov – Comprende il ripristino dei confini dell’Ucraina del 1991, il ritiro delle truppe russe, le riparazioni e la punizione dei criminali di guerra. Vuole l’integrazione dell’Ucraina nei patti di sicurezza e nelle modifiche al diritto internazionale per prevenire aggressioni simili in futuro”.

In vista delle elezioni presidenziali americane del 2024 e del possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Reznikov invita i ministri della Difesa amici a continuare il loro sostegno militare all’Ucraina. “Invito all’unità, al coraggio e all’azione consolidata. Questo è l’unico modo per noi di salvare questo mondo dalla catastrofe della Terza Guerra Mondiale”.