Sud: Sarracino (Pd), ‘da governo festival ipocrisia, abbattere disuguaglianze’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “La conferenza stampa del Governo sul DL sud ha assunto dei tratti surreali. Un vero e proprio festival dell’ipocrisia da parte di chi in realtà sta compiendo scelte politiche profondamente antimeridionali”. Lo dice il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, arrivando alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna.

“Il Ministro Valditara sostiene, ad esempio, di voler riunire l’Italia sui temi della formazione e delle opportunità, salvo poi dimenticare che il progetto dell’autonomia differenziata voluta proprio dal Governo colpirà enormemente proprio la scuola, creando un vero e proprio diritto differenziato, discriminando particolarmente i più giovani, le cui opportunità e i cui diritti varieranno in base al luogo in cui nascono. Assistiamo inoltre all’ennesimo accentramento di potere voluto dal Ministro Fitto che, dopo averci fatto perdere ingenti risorse del Pnrr, continua a perdere tempo con operazioni spot come l’organizzazione della Zes unica, che rischia di non assicurare in alcun modo una maggiore efficacia ed efficienza”.

“Quando parliamo di Sud dobbiamo ragionare di un territorio nei confronti del quale va garantita innanzitutto la sua tenuta sociale attraverso politiche che riducano le diseguaglianze. E invece il Governo anche in questo caso ha scelto di ridurre gli strumenti per combattere la povertà ed è contrario al salario minimo. Non ci siamo. Il sud rimane la più grande opportunità di crescita per il Paese e invece continuano a mortificarlo”.