Un abuso di ‘certi amori’ che non finiscono e dei giri immensi che hanno coinvolto ancora il Benevento, dopo Alessandro Marotta. In direzione Sannio stavolta c’è Amato Ciciretti nel più classico dei ritorni di fiamma, delle storie tormentate destinate a ritrovarsi dopo una scintilla scoppiata tra disperazione, quella della Strega, e nostalgia. L’ex attaccante dell’Ascoli oggi sosterrà le visite mediche con i giallorossi, poi in caso di esito positivo e incoraggiante firmerà il suo contratto con il club di via Santa Colomba: un anno al minimo salariale con la possibilità, almeno tra i discorsi, di vedere prolungato il suo secondo matrimonio in giallorosso.

