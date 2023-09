Ancora un incidente stradale nella tarda mattinata di ieri tra una Fiat Panda e una Renault Clio che viaggiavano sulla S.S. 7 Appia all’altezza del Bar Stop & Go sito in contrada Piano Cappelle. Lavoro per la pattuglia della municipale composta dal tenente Vecchio e dagli agenti Basile e Iannone e dal maresciallo Fusco. Sul posto quattro ambulanze per il trasporto in ospedale di tre feriti, dei quali uno in codice rosso.

