Nonostante le rassicurazioni dell’Asl di Benevento, arrivate a mezzo stampa, sulla bontà della nuova organizzazione del servizio del 118 nel Sannio, il Fortore non sembra rassicurarsi e, anzi, continua la sua battaglia. Dunque, sembra pacifico nel comprensorio che demedicalizzare le due ambulanze di Ginestra degli Schiavoni e San Bartolomeo in Galdo e predisporre l’auto medica a San Marco dei Cavoti, non sia una situazione sostenibile sul lungo periodo, in virtù delle prime esperienze vissute con i soccorsi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia