Politica: VII edizione Summer School fondata da Enrico Letta, Prodi tra gli ospiti

Roma, 8 set. (Adnkronos) – ‘Eredità insostenibili? I giovani e il diritto al domani’. Questo il titolo alla settima edizione della Summer School di Scuola di Politiche, fondata nel 2015 da Enrico Letta, diretta da Grazia Iadarola e presieduta da Carla Bassu. Da giovedì 14 a domenica 17 settembre, oltre 100 giovani, tra i 18 e i 30 anni, torneranno nel Comune di Cesenatico per una quattro giorni di incontri, dibattiti e plenarie con attori, protagonisti ed esperti di istituzioni, mondo accademico, comunicazione e settore privato. L’attualità dei cambiamenti climatici, le richieste di ripensamento dei modelli socioeconomici e lavorativi, le crescenti tendenze autoritarie e illiberali osservabili a diversi livelli sullo scenario internazionale, sono solo alcune delle eredità insostenibili su cui esperti e giovani ragioneranno insieme.

Tra gli ospiti di questa edizione: Giulia Blasi, scrittrice e conduttrice radiofonica; Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, già ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Elsa Fornero, economista e politica; e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. E ancora, sul palco del Teatro Comunale di Cesenatico, arriveranno Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS); Pega Moshir Pour, attivista di origine iraniana; e Greta Cristini, analista geopolitica e reporter di guerra per Limes, in dialogo con Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation.

Confermato poi l’appuntamento con il progetto ‘Match: consigli per aspiranti lavoratori’, con corner di confronto tra i direttori delle risorse umane di realtà aziendali leader in Italia e i giovani iscritti. Come anche l’appuntamento, inaugurato negli ultimi anni, in memoria di un grande amico della Scuola di Politiche, il ‘Sassoli Dialogue’, che vedrà riflettere Romano Prodi con Fabio Martini, giornalista de ‘La Stampa’.