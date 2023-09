M5S: Danti (Iv), ‘Renzi e Bin Salman? 5 Stelle parlino di rapporti Grillo con Cina e Venezuela’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Sei eurodeputati del M5S, hanno rendicontato, come siamo obbligati a fare un totale di 98 incontri con i portatori di interesse per 4 anni e mezzo di legislatura. Sei eurodeputati insomma hanno fatto meno riunioni di uno solo: io, che ne ho registrati 115. A questa stranezza ci sono solo due possibili risposte: I 5 stelle infrangono la regola e non rendicontato gli appuntamenti oppure a Bruxelles scaldano le sedie ed hanno passato la legislatura a non fare nulla”. Così l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, ad HuffPost.

“Pensare che un ex presidente del consiglio possa essere incompatibile con una carica elettiva – continua- è veramente incredibile. Naturalmente a decretare le incompatibilità o l’ineleggibilità sono le leggi nazionali ed europee. Renzi naturalmente non ha alcun problema. I 5 stelle ci parlino piuttosto dei loro rapporti con la Cina, o, ad esempio con il Venezuela. Beppe Grillo, oltre la residenza a Genova ha preso anche quella a Pechino”. Per Danti, se Renzi fosse eletto, “rispetterebbe le norme ed i codici di comportamento del Parlamento Europeo”.