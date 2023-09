Iv: Renzi, ‘Prodi ha ragione, in questo centrosinistra non ci sto’**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Siamo nelle condizioni di prendere un pezzo del mondo che non vuole più votare il Pd che non è più riformista, un pezzo del mondo che non vuole più votare Fi perché sta diventando un grande boh, oltre a diciamo la metà dei voti di Iv delle scorse elezioni, e siamo già oltre il 6%. Ma non dobbiamo guardare ai sondaggi, dobbiamo pensare alla politica”. Così Matteo Renzi a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi.

“C’è spazio per il centro, perché il governo è in retromarcia, gli altri sono in folle”, ha aggiunto. E replica a Maurizio Gasparri che ha definito Iv come ‘Italia viveva’: “Ma secondo voi tra stare con Gasparri o con Renzi, i moderati con chi stanno?”.

Renzi commenta anche l’intervista oggi a Romano Prodi: “Prodi dice Matteo Renzi si è tirato fuori dal centrosinistra. E’ vero, ha ragione lui. Se il centrosinistra tiene dentro Conte e la Cgil, io non sto in quel centrosinistra. Con Schlein il Pd è diventato un partito di sinistra radicale”.