Incidenti: turisti investiti a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – E’ indagato per omicidio stradale plurimo il 54enne che ieri, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito e ucciso due turisti irlandesi in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Malafede, a Roma. L’uomo, che ha riportato ferite ed è ricoverato in ospedale, è risultato positivo al narco-test. Sulla vicenda indaga la polizia locale che trasmetterà una prima informativa in Procura. Secondo i primi accertamenti, i due turisti avrebbero iniziato a correre attraversando la strada con il rosso, come hanno riferito i testimoni.