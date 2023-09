Trasporto scolastico da attenzionare. Più e meglio degli anni precedenti. Ieri pomeriggio, l’apposita commissione consiliare ha affrontato il tema, che si preannuncia alquanto delicato e complesso. Non solo per il ritocco all’insù delle tariffe, ma il Comune non avrebbe potuto fare diversamente. I problemi, forse come non mai, sono connessi anche alla circolazione, visti i tratti di viabilità interdetti che, con l’apertura delle scuole, ingolferanno ineluttabilmente il traffico. Questione sollevata soprattutto dal consigliere Vizzi Sguera, che nel mirino ha posto l’area di Capodimonte.

