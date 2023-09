Fi: Gasparri, ‘a Gaeta nel cuore dell’Italia per essere nel cuore degli italiani’

Gaeta, 8 set. (Adnkronos) – “Anni fa, in Puglia, svolgevamo l’appuntamento giovanile ‘Everest’ poi tra il Covid e le elezioni politiche per alcuni anni l’evento non è stato organizzato. Così quest’anno insieme all’onorevole Benigni, Simone Leoni e tanti altri dirigenti del movimento giovanile abbiamo deciso di riprendere quella tradizione. Un ritorno a Everest che Benigni ha voluto farne la festa ufficiale del movimento giovanile. Insieme al senatore Fazzone e con il consigliere Mitrano abbiamo insistito affinché Gaeta fosse la sede di questo appuntamento perché innanzitutto è un luogo bellissimo, ricco di storia del Tirreno, del Mediterraneo, dell’Italia. Si sono subito messi tutti a disposizione dal sindaco di Gaeta a tutti gli amici del posto senza cui non sarebbe stato possibile organizzare l’evento. Poi abbiamo insistito perché si facesse sulla spiaggia, in uno scenario azzurro che più ‘Azzurro Libertà’ non si può. Forza Italia in questi giorni sarà nel cuore dell’Italia per essere nel cuore degli italiani”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, intervenendo ad ‘Azzurra Libertà’, la kermesse di Forza Giovane in corso di svolgimento a Gaeta.