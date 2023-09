Dl Caivano: Fratoianni, ‘da destra decreto inutile per distogliere attenzione da problemi’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Victor Hugo diceva che ‘chi apre le porte di una scuola, chiude una prigione’. Probabilmente Meloni e Nordio non la conoscono. Servono più scuole, più insegnanti, più assistenti sociali, più sport, più lavoro, più educatori, l’educazione sessuale nelle scuole. Si chiama prevenzione. E invece il decreto del governo prevede carcere”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Carcere per i ragazzini che delinquono, carcere per i genitori dei ragazzi che delinquono e non vanno a scuola. E anche – prosegue il leader di SI – la previsione del daspo da scuola, nel nome del recupero e del contrasto alla dispersione scolastica, pensate che controsenso. È evidente che il governo Meloni prova ad utilizzare i recenti e drammatici fatti di cronaca per produrre l’ennesimo decreto inutile e distogliere l’attenzione da altre questioni, come per esempio gli stipendi degli italiani e la sanità”.

“Ed è evidente che al governo della destra non sanno che il carcere, soprattutto in alcune realtà del nostro Paese non è un luogo rieducativo, ma una sorta di università: il timbro di qualità per chi inizia un percorso di vita criminale. Ma poi non sanno, o fanno finta di non sapere, che sia le strutture educative che quelle rieducative sono ridotte all’osso in Italia, senza mezzi, strumenti e con poco personale. Non serve un decreto con inasprimento delle pene, che come è noto non funziona quasi mai, ma un decreto – conclude Fratoianni – con investimenti seri nelle funzioni educative”.