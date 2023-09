Difesa: Faraone (Iv), ‘Vannacci ha perso terzietà, lasci divisa’

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Il generale Vannacci è diventato un caso, nessuno dice però quanto sia innaturale che uno che dovrebbe avere il dovere della terzietà discuta di temi politici in tv, trasformando la divisa con le spille da generale in una divisa che attacca le spillette di partito”. Lo dice Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

“Vannacci è la sintesi di ciò che da anni dicono sia Meloni sia Salvini ma questo non ha impedito al ministro Crosetto, finalmente, di intervenire e di ricordare a Vannacci che è generale, cioè il grado più alto della scala gerarchica militare. Tolga quella divisa, è un comportamento che danneggia i colleghi silenti che sono diventati vittime del caso Vannacci”, conclude.