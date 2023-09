Reino è in piena crisi idrica. Da 15 giorni, i residenti sono senz’acqua. Per questo motivo, il sindaco Antonio Calzone ha deciso di inviare una missiva al Prefetto di Benevento Dott.Carlo Torlontano, al SORU – Regione Campania, all’Ente Idrico Campano, al Comando dei Carabinieri Di San Marco Dei Cavoti, all’Alto Calore Servizi S.p.A., all’Azienda Speciale Regionale Molise Acque al Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca, per rappresentare la drammaticità della situazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia