Calcio: violenza sessuale e coercizione, i reati contestati dalla Procura a Rubiales

Madrid, 8 set. – (Adnkronos) – La Procura spagnola ha presentato una denuncia per “violenza sessuale” e “coercizione” nei confronti del Presidente sospeso della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per il bacio, non consenziente, alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali femminili dello scorso 20 agosto a Sydney, vinta dalla Spagna 1-0 sull’Inghilterra. Ora un giudice della massima corte penale spagnola dovrà decidere se accogliere o archiviare la richiesta. Se il giudice dovesse accogliere la richiesta, verrà incaricato un magistrato inquirente di dirigere le indagini.