Calcio: Spalletti, ‘vogliamo riuscire a far emozionare gli italiani’

Skopje, 8 set. – (Adnkronos) – “Bisogna far riuscire a emozionare tutti gli italiani, siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a far risultato dobbiamo far nascere questo amore. Detto questo ora siamo i ‘selezionati’ della Nazionale, sarà poi quello che faremo in campo a dire se siamo l’Italia”. Così il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti alla vigilia del suo esordio in azzurro a Skopje contro la Macedonia del Nord, match di qualificazione a Euro 2024.

Tra gli azzurri mancheranno Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. “Sono due calciatori importanti ma come ce ne sono altri -sottolinea Spalletti a Sky Sport-. Abbiamo una storia alle spalle importantissima, che è bella e ha qualche ferita. Sta a noi rimettere a posto queste ferite”. “Domani cercheremo di fare la partita, cercheremo di avere un ordine che però lasci spazio anche a estro e fantasia. Abbiamo fatto il nostro lavoro, ricevendo totale disponibilità da parte dei ragazzi: sono stato felicissimo di come li ho visti in campo questa settimana, sono fiducioso che potranno sviluppare la loro partita e la loro qualità”, conclude il tecnico toscano.