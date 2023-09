Calcio: Nunziata, ‘potevamo fare molto meglio, pagata condizione fisica precaria’

Jurmala, 8 set. – (Adnkronos) – “Potevamo fare molto meglio, abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi. Siamo stati lenti e poco precisi: abbiamo avuto palle gol e non le abbiamo sfruttate, ma solo a sprazzi abbiamo fatto vedere qualcosa. Non è comunque tutto da buttare: ci aspettavamo un altro inizio, però qualcosa di buono si è visto. C’è da lavorare e questo sicuramente toccherà a me”. Così il ct della nazionale Under 21 Carmine Nunziata dopo il pareggio per 0-0 contro la Lettonia nel primo match delle qualificazioni all’Europeo 2025.