Firenze, 8 set. – (Adnkronos) – Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale con Nord Macedonia e Ucraina. L’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso. Lo comunica la Figc in una nota.