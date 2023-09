Calcio: Immobile, ‘diventare capitano della Nazionale un sogno che si avvera’

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – “Vent’anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l’aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice”. Così il nuovo capitano della Nazionale Ciro Immobile in un’intervista a Radio Rai, alla vigilia della partita con la Macedonia del Nord, valida per le qualificazione all’Europeo 2024. Quest’estate si era parlato di un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita, gentilmente declinato per continuare ad essere protagonista com la maglia della Lazio e quella della Nazionale: “Sì era quello che volevo, continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia, poter dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l’Europeo davanti tocca farlo subito”.

Domani a Skopje gli azzurri sfideranno la Macedonia del Nord che un anno e mezzo fa ha eliminato gli azzurri al playoff di qualificazione al mondiale: “Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie e emozioni condivise tutte insieme e probabilmente quello ci ha spezzato un po’ le gambe, perché sicuramente non ce l’aspettavamo. Eravamo troppo frenetici troppo vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato”.

A guidare gli azzurri il nuovo ct Luciano Spalletti. “Il suo modo di approcciare con la squadra e col singolo giocatore, il suo modo di comunicare tutte le sue sensazioni e di allenare la Nazionale, noi l’abbiamo seguito dall’inizio alla fine, quindi sono convinto che faremo un percorso bellissimo e domani sarà solo l’inizio”.