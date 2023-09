Calcio: De Siervo, ‘soddisfatti del tavolo tecnico contro la pirateria’

Milano, 8 set. – (Adnkronos) – La Lega Serie A esprime soddisfazione per l’insediamento del tavolo tecnico dedicato alla repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante reti di comunicazione elettronica. Il tavolo tecnico, convocato e coordinato dall’Agcom, vede la partecipazione, oltre ai detentori dei diritti piratati, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, della Fapav, degli internet service provider, dei motori di ricerca, degli hosting provider e delle Associazioni di categoria.

“Il piano di azione delineato conferma la volontà comune a tutte le parti coinvolte di concludere in tempi rapidi gli step di verifica e test per utilizzare, fin dal prossimo mese di ottobre, la piattaforma Piracy Shield, in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri di Serie A Tim interrompendo le visioni pirata entro 30 minuti dalla segnalazione – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. La fattiva collaborazione fra Agcom, Agenzia della cybersicurezza, Lega Serie A e Fapav vuole altresì sensibilizzare gli utenti pirati sui rischi concreti che derivano, a seguito della Legge recentemente approvata, dalla visione illegale di contenuti affidando a operatori criminali i propri dati personali e sulle sanzioni di natura penale ed economica cui andranno incontro”.