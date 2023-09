Violenza su donne: Picierno, ‘non c’è più tempo, va fermata la cultura del patriarcato’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Anche oggi piangiamo l’ennesima vittima di femminicidio, Marisa Leo, madre, attivista, imprenditrice. Marina è l’ultima di una serie lunghissime di donne massacrate nel nostro Paese e in Europa. Accade ogni 6 ore”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

“Questi numeri, queste storie, parlano di ognuna di noi che direttamente o indirettamente abbiamo avuto esperienza di quella violenza. Indipendentemente dalla nostra condizione sociale, religiosa o economica. Questa emergenza è in cima alle nostre preoccupazioni? Purtroppo no. Basta osservare le reazioni alle denunce delle donne. Nel migliore dei casi suscitano indifferenza, nel peggiore si tenta di screditare il valore della denuncia stessa”.

“Ma non c’è più tempo, non ne abbiamo più: le donne muoiono ammazzate per mano di compagni o ex compagni. E questi uomini vanno fermati. Va fermata la cultura che alimenta la loro violenza, ha un nome preciso, si chiama patriarcato”.