Ue: Pignedoli (M5s), ‘governo non prenda ordini da Mediaset’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “L’ombra di un ennesimo conflitto di interessi incombe sul governo Meloni. Il parere del Parlamento italiano sul Media Freedom Act è infatti una sorta di copia/incolla del documento presentato da Mediaset. Sarebbe grave se a dettare la posizione negoziale del governo, che verrà espressa in sede di Consiglio una volta che il trilogo con il Parlamento verrà aperto, fosse un’azienda privata con enormi interessi economici in gioco. A ispirare il governo italiano dovrebbero essere unicamente i principi della salvaguardia della libertà, del pluralismo e dell’indipendenza dei media nell’Ue. Il duopolio di fatto che da trent’anni soffoca il mercato dei media in Italia e la perenne ingerenza della politica nelle dinamiche della Rai sono vulnus che dobbiamo superare. Il Media Freedom Act che presto verrà approvato dal Parlamento europeo rappresenta la grande opportunità per superare questi vecchi vizietti tutti italiani”. Così Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.