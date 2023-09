Ue: Napoli (Az), ‘passi buffonata di Salvini, sorprende Tajani su Gentiloni’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Le buffonate di Matteo Salvini, il più clownesco dei ministri, quasi non fanno più testo. Un signore che ha indossato non so più quante felpe, che ha giocato nella nazionale di Putin dicendo di essere pronto a scambiare due Mattarella per mezzo Putin, ruba ancora spazio sulle agenzie e sui giornali con le sue rodomontate. Sorprendono, invece, le parole di un politico ricco di esperienza europea come Antonio Tajani”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Che significa l’invito a Gentiloni a ‘non schierarsi’ con i rigoristi? Tajani dovrebbe sapere che non ci sono schieramenti precostituiti, al netto di qualche pregiudizio verso l’Italia ormai sbiadito – aggiunge -. Gli schieramenti sono semmai sulla direzione di marcia da intraprendere, sull’orizzonte politico entro cui immaginare un percorso di integrazione meni incerto e più spedito”. “Il commissario Paolo Gentiloni sa, come sa Mario Draghi, che un ritorno alle vecchie regole del Patto porterebbe a una catastrofe. Non so se nel governo attuale siano tutti consapevoli, a cominciare dalla presidente Meloni, che si può evitare quell’esito alla condizione di incrementare la sovranità europea. Regole più flessibili presuppongono una cessione di sovranità nazionale o, se l’espressione urta, una maggiore sovranità europea”, conclude Napoli.