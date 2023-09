Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Paolo Gentiloni ha ampiamente dimostrato in questi anni di credere in un’Europa della crescita e di essere attento alle esigenze di ogni Paese, Italia compresa. Le polemiche di Salvini sono infondate e ingenerose e rivelano la coda di paglia di chi non sa come spiegare agli italiani le velleità demagogiche delle promesse della destra”. Così Piero Fassino, deputato del Partito democratico.