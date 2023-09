Ucraina: Parigi consegna 150 droni Delair a Kiev

Parigi, 7 set. (Adnkronos) – Il produttore francese di droni Delair ha inviato all’Ucraina oltre 150 droni finanziati dal governo francese. Lo ha riferito il ministro della Difesa Sebastien Lecornu.

Delair, uno dei principali produttori di droni al mondo con sede a Tolosa produce veicoli aerei senza pilota ad ala fissa per la sorveglianza delle frontiere, la ricognizione e l’intelligence. I suoi droni sono stati utilizzati dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) in Ucraina, dalle forze militari locali in Niger e dall’esercito francese.