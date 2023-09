Tennis: ufficiale il calendario delle finali di King Cup, Italia-Francia l’8 novembre

Siviglia, 7 set. – (Adnkronos) – Sarà la Francia la prima avversaria dell’Italia nelle Finals della Billie Jean King Cup. A Siviglia, che ospiterà le fasi finali della competizione per i prossimi due anni con un’opzione per il terzo, l’Italia debutterà l’8 novembre alle 10. Il giorno successivo, giovedì 9 sempre alla stessa ora, le ragazze di Tathiana Garbin incontreranno la Germania. Il 10 si chiuderà il girone, sempre alle 10, con il confronto tra la nazionale tedesca e le campionesse della Billie Jean King Cup 2019.

L’Italia è alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals della Billie Jean King Cup. Nel 2022 Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto avevano chiuso la fase finale con due sconfitte in altrettante partite nel girone contro il Canada e la Svizzera che avrebbe vinto il torneo. La nazionale tedesca ha vinto due volte la competizione, nel 1987 in finale sugli USA e nel 1992 sulla Spagna. La Francia, Una delle quattro nazioni sempre presenti nella manifestazione in tutte le edizioni (insieme a Australia, Gran Bretagna e Italia), ha vinto tre volte la manifestazione.

Le Bleues hanno trionfato nel 1997, in finale sull’Olanda; nel 2003, in finale sugli USA; e nel 2019 in finale sull’Australia. In quest’ultima occasione Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno conquistato il punto decisivo nel doppio a Perth. La Francia ha raggiunto altre tre finali. Ha perso nel 2004 e 2005 contro la Russia, e nel 2016 contro la Repubblica Ceca.