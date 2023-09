Tennis: Malagò, ‘Sinner? Voleva partecipare a Davis, non c’è da fare polemica’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Da quello che mi risulta, non ho parlato con Jannik, c’era l’assoluta volontà di partecipare, non credo che bluffasse quando ha sofferto contro Zverev. Non c’è da fare polemica o strumentalizzare”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, commentando il no di Sinner alla Coppa Davis con l’Italia a margine della presentazione dello speed climbing european qualifier che si terrà il 15 settembre prossimo nella Grand Stand del parco del Foro Italico. “Ci dispiace certo perché mancherà lui oltre Berrettini infortunato, ma la squadra mi sembra comunque competitiva”, ha concluso il numero uno del Coni.