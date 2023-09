Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Sono due gli aspetti relativi al Superbonus, in questa entità così dannosa nasce sotto il governo Conte e durante il governo Draghi abbiamo cercato di contenere il problema. Non era possibile reggere un peso di questo genere, non siamo nel Paese delle meraviglie: oggi abbiamo circa 120 miliardi che gravano sui conti pubblici che equivalgono a un punto di Pil sul deficit”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Radio24.