Sicurezza: Petrenga (Fdi), ‘Stato vuol tornare protagonista’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Le maxi operazioni di stamane compiute a Roma e Napoli da parte delle forze dell’ordine sono la riprova che quanto accaduto pochi giorni fa a Caivano non era solo un’operazione di propaganda dettata dalle circostanze ma l’inizio di un’offensiva dello Stato mai compiuta prima da nessun altro esecutivo contro il crimine organizzato e il degrado delle periferie. Come è giusto che sia adesso lo Stato, per mano del governo Meloni, vuol tornare protagonista in quei territori da troppo tempo abbandonati a se stessi e chi ancora ritiene che non si faccia sul serio resterà molto deluso”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.