Più veicoli parcheggiati nottetempo in strada sono finiti nel mirino di uno o più balordi e sono state vandalizzate con vetri e lunotti mandati in frantumi. Sito degli atti di vandalismo la viabilità ubicata nella parte più periferica del rione Ferrovia, via Compagna, tra la stazione ferroviaria e la campagna alla periferia nord del capoluogo e via Ponte a Cavallo. Danneggiate otto vetture, con vetri in frantumi.

