Pallavolo: Malago’, ‘caso Egonu? Testa al preolimpico, poi andrà presa decisione’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Io sono dalla parte del presidente della Fipav Manfredi. Tra pochi giorni inizia il torneo preolimpico, ora concentriamoci su questo e finito quello penso che, anche coinvolgendo il comitato olimpico, una riflessione andrà fatta sia in un senso sia nell’altro”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine presentazione dello speed climbing european qualifier che si terrà il 15 settembre prossimo nella Grand Stand del parco del Foro Italico, parlando della vicenda legata alla nazionale femminile di pallavolo guidata da Davide Mazzanti e della campionessa azzurra Paola Egonu. Poi sul risultato della squadra azzurra agli Europei Malagò sottolinea come “ci auspicavamo andasse in finale, lì può succedere di tutto. Penso che Turchia e Serbia, insieme agli Usa, siano le squadre più forti al mondo e chi l’ha vista sa che, prima di un paio di palloni che non sono andati a terra, l’Italia era a un passo dalla vittoria”, conclude Malagò.