Tanto rumore per nulla. Come prevedibile, si è conclusa senza conseguenze l’iniziativa della Procura federale che lo scorso 26 maggio decise di aprire un’indagine per presunto illecito sportivo in occasione di Benevento-Perugia, match disputato sette giorni prima e valevole per l’ultima giornata di campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia