Manovra: Mulè (Fi), ‘governo non è Pinocchio, siamo persone serie’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Non è che il governo trova i soldi per strada, sull’albero degli zecchini o nel campo dei miracoli, altrimenti saremmo come Pinocchio nel paese di acchiappa citrulli… Un governo e una maggioranza seria come quella attuale prima di lanciarsi in promesse mirabolanti fa i conti con la realtà e solo dopo annuncia le misure: è la strada che si sta percorrendo”. Lo dichiara Giorgio Mulé, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, conversando con i giornalisti a Montecitorio.

“In questo momento – spiega – si stanno condividendo le priorità e i punti sono chiari a tutti: conferma del taglio del cuneo fiscale, intervento sulle pensioni minime, sostegno alle famiglie in difficoltà per il caro prezzi e aiuti alle imprese per favorire il lavoro. Su questa piattaforma si innesteranno, con le risorse disponibili, interventi ulteriori ad esempio sulla natalità”. “È logico che ogni partito della maggioranza tenda a mettere l’accento su alcune misure, ma il centrodestra lo fa in armonia e sa trovare la sintesi”, conclude Mulé.