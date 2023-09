Manovra: Bonelli, ‘Meloni ‘Mani di forbice’, tagli ai poveri e tutele per i privilegi’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni, Mani di forbice, taglia ai poveri e tutela i privilegi. Lei sembra scoprire ora che sarà un anno complesso, ma dove vive? Dovrebbe sapere che grazie al primo anno appena trascorso del suo governo già adesso è complesso sopravvivere per milioni di italiani. Lo chieda alle famiglie che hanno subito la povertà energetica, pagando bollette sempre più alte mentre le compagnie energetiche diventavano sempre più ricche grazie agli extraprofitti mai restituiti. Lo chieda a chi ha problemi di salute ma non riesce ad accedere alla sanità pubblica, se non con tempi biblici. Lo chieda a chi non riesce più a fare la spesa visto che ad agosto il paniere è aumentato del 10%. Lo chieda a chi non trova lavoro con l’occupazione che è diminuita di 73mila unità. Lo chieda ai quattro milioni dei lavoratori poveri con paghe orarie sotto i 5 euro”. Cosí in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“No – prosegue -, Meloni Mani di Forbice queste cose non le vede e propone tagli su tagli a sanità, scuola, giovani, cultura facendo cassa sulle pensioni degli italiani e sui recettori del vecchio reddito di cittadinanza. Senza parlare della totale assenza di politiche di contrasto alla crisi climatica”. “Ma su noi non staremo con le mani in mano, continueremo la nostra battaglia per una sanità pubblica per tutti, per un salario minimo subito, per una transizione ecologica efficace, per tagliare i privilegi alle grandi compagnie energetiche e alle banche. Si prospetta un autunno bollente,non solo complesso”, conclude Bonelli.