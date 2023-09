Il sannita Setola racconta Ferrante: “Giocatore speciale, chiunque vorrebbe averlo in squadra”

“Il Benevento lo seguo sempre, ho visto il debutto contro la Turris: in Serie C non esistono gare semplici e questa gara l’ha testimoniato, bisogna calarsi il prima possibile in questa mentalità altrimenti si fa fatica”. Carmine Setola è uno dei tanti ragazzi partiti dal Sannio per poi arrivare a vivere il sogno di una carriera tra i professionisti. Nato e cresciuto a Guardia Sanframondi, lì i primi anni di scuola calcio per poi trasferirsi con la famiglia a Rimini dove ha continuato il suo percorso nel settore giovanile. Sarà però la chiamata del Cesena a indirizzare la sua carriera: otto anni in bianconero, gli ultimi due trascorsi tra i grandi dove ha vissuto anche l’esordio in Serie B nel 2016, prima di spiccare il volo in giro per l’Italia.

