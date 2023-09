E’ proprio il caso di dirlo: in casa Benevento i guai non finiscono mai. Per Biagio Meccariello arriva la peggiore diagnosi possibile: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e stagione già compromessa, dopo una sola giornata di campionato. Gli esami strumentali a cui il difensore caudino si è sottoposto prima lunedì e poi nella mattinata di ieri non lasciano spazio a dubbi e non concedono alternative: Meccariello dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento lesionato e la cosa lo costringerà a uno stop di sei mesi.

