Circello – Istituita la denominazione comunale di origine per il rilancio del territorio

Il Comune di Circello istituisce la De.Co., il marchio comunale per il riconoscimento delle produzioni tipiche. A renderlo noto è il Sindaco Gianclaudio Golia che annuncia: “approvando alla unanimità il regolamento per l’istituzione della denominazione comunale di origine (de.c.o.) il consiglio il comune di Circello avvia un’azione efficace per difendere e promuovere con orgoglio la sua eredità culinaria. Un’occasione per rilanciare le tradizioni culinarie e i prodotti (salumi e formaggi) delle aree interne”.

