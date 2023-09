Cheese 2023, Bper Banca è main sponsor

Bra, 7 set.(Adnkronos) – Bper Banca è main sponsor dell’edizione 2023 di Cheese, la grande kermesse dedicata all’eccellenza casearia e all’agricoltura sostenibile organizzata da Slow Food, che si svolgerà a Bra dal 15 al 18 settembre. Bper ricorda come si “consolida così una partnership storica, con cui accompagna la rassegna dalla nascita, e ribadisce la propria attenzione per le eccellenze di una regione strategica dove è oggi presente con oltre cento filiali”.

La Banca accoglierà i visitatori alla manifestazione con un proprio corner dedicato alle iniziative di sostenibilità promosse da Bper e per supportare il settore agricolo. Quest’ultimo ambito sarà approfondito sabato 16 settembre, alle 15, presso l’Auditorium CR Bra, in una tavola rotonda dal tema “Qualità, sostenibilità, innovazione: promuovere l’eccellenza nel settore caseario” a cui parteciperanno imprese, Istituzioni ed esperti del Servizio Agri Business della Banca.

“L’eccellenza espressa dalle tante aziende che la manifestazione di Slow Food riunisce nella tre giorni di Brà – commenta Giuseppe Aimi Direttore Territoriale Nord Ovest Bper Banca – è una leva fondamentale per uno sviluppo solido, capace di generare valore e benessere nel tempo, nel rispetto dell’ambiente che consegneremo alle future generazioni. E’ un impegno che anche Bper Banca vive come valore portante nella propria azione sul territorio e che ci unisce alla grande iniziativa di Slow Food e alle imprese che saranno presenti a Brà”.