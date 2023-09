Caso Amara: fuga notizie ‘Loggia Ungheria’, Procura Perugia chiude indagini**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – La Procura di Perugia ha chiuso le indagini sulla ‘fuga di notizie’ relativa al procedimento sulla ‘Loggia Ungheria’. A rischiare il processo per le accuse di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d’ufficio è un ex dipendente della Procura del capoluogo umbro. “Nel mese di luglio dello scorso anno, a seguito del deposito della richiesta di archiviazione relativa all’indagine sulla d Loggia Ungheria, era emersa la pubblicazione di notizie riservate relative al processo in questione su alcuni giornali’’ si legge in una nota a firma del Procuratore Raffaele Cantone.

In particolare, “all’esito di lunghi e complessi accertamenti informatici condotti dal Compartimento della polizia postale di Perugia sui computer e cellulari in uso all’indagato, indagini alle quali hanno collaborato anche i carabinieri del Comando provinciale di Perugia, sono emersi numerosi accessi, ritenuti allo stato illeciti, in quanto posti in essere per finalità estranee all’attività svolta presso questo ufficio, compiuti anche negli anni passati al sistema informatico Tiap dell’Ufficio. Gli accessi in questione non hanno riguardato il solo processo alla loggia ed Ungheria ma anche altri procedimenti penali in carico a questo Ufficio, pure in qualche caso di notevole rilevanza mediatica’’ si legge nella nota. Dagli accertamenti informatici è emersa ‘’l’estrazione’’ di ‘’un numero particolarmente rilevante di documenti processuali, in alcuni casi anche coperti dal segreto investigativo’’.

“All’esito della notifica – informa la Procura – l’indagato potrà ovviamente chiedere di essere interrogato per fornire la sua versione dei fatti e potrà depositare documenti ed elementi probatori a sua discolpa’’.