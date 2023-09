Bernini, ‘in corso verifiche su test Medicina, se illiceità responsabilità sarà chiara’

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – Il ministro dell’Univeristà e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha avviato verifiche sui test di accesso a Medicina. “Le indiscrezioni su possibili abusi durante lo svolgimento dei nuovi test – scrive in un tweet – devono essere subito chiarite. A tutela di tutti gli studenti coinvolti, ho immediatamente convocato la Conferenza dei rettori e il Consorzio Cisia che materialmente si occupa dei Tolc”, i Test online Cisia che accertano la preparazione dei futuri studenti universitari. “Uno strumento alla sua prima prova e che se non funziona va cambiato”, precisa.

“Su questo intendo rassicurare tutti i ragazzi: le verifiche sono in corso, se ci sono state illiceità le responsabilità saranno chiare”, sottolinea la titolare del Mur. “Se i Tolc sono da cambiare, lo faremo. Vogliamo – assicura ancora Bernini – che l’anno accademico inizi bene e con regolarità, e soprattutto vogliamo un sistema che funzioni perché il nostro obiettivo è continuare ad aprire, sempre in maniera sostenibile, l’accesso a Medicina”.