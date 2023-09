Basket: Malagò, ‘grandissimo mondiale nonostante ko con Usa’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “La nazionale azzurra di basket ha fatto un grandissimo mondiale, siamo tra le prime otto al mondo e forse anche qualcosa di più. Ho parlato con il presidente Petrucci e gli ho fatto i complimenti. Si sapeva che giocare un quarto con gli Stati Uniti, nonostante la sconfitta con la Lituania, era proibitivo, poi la sconfitta di tanti punti è figlia forse anche del fatto che erano particolarmente concentrati per l’incidente di percorso”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione dello speed climbing european qualifier che si terrà il 15 settembre prossimo nella Grand Stand del parco del Foro Italico, parlando del mondiale di basket maschile. “C’è da fare comunque una riflessione: oggi se non sei al massimo dell’attenzione rischi. Abbiamo visto che noi abbiamo battuto la Serbia, la Lituania ha superato gli Usa, la Serbia ha poi vinto largo con la Lituania e noi che perdiamo di tanto con gli Usa, anche in questo sport non ci sono tante cose scontate. Se avessero detto che i due pass olimpici europei li avessero presi Germania e Serbia con Francia e Spagna usciti subito, non so chi avrebbe fatto questa previsione”, ha aggiunto Malagò.