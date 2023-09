Auto: Zucconi (Fdi), ‘approvazione decreto euro 5 in Piemonte è segnale governo tutela cittadini’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Bene l’approvazione in Cdm del decreto legge che rimanda al 1 ottobre 2024 il blocco delle auto Diesel euro 5 in Piemonte. La data del 15 settembre 2023 era troppo vicina per imprese e cittadini della regione che avrebbero subito gravi danni economici, ed è un ottimo traguardo quello raggiunto”. Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.

“Questa è l’ennesima riprova che il governo Meloni mostra di essere vicino ai cittadini e alle loro esigenze; occorre attuare politiche ambientali che siano in linea con quanto deciso a livello europeo e non solo, ma allo stesso tempo bisogna fare passi ponderati e attuabili nel breve e medio periodo”, conclude.