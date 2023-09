Auto: Ronzulli, ‘grazie a ministro Pichetto Fratin per sospensione blocco circolazione euro 5’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Come abbiamo sempre sostenuto, la transizione ecologica non può e non deve avvenire sulla spinta dell’ideologia e voltando le spalle ai cittadini e alle aziende. Per questo ringraziamo il ministro Pichetto Fratin, grazie al cui lavoro il governo ha sospeso fino al primo ottobre del 2024 il blocco della circolazione delle auto a diesel euro 5, previsto entro il 15 settembre per il Piemonte. Un provvedimento che favorirà anche le altre regioni del bacino Padano: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“Il decreto voluto fortemente dal ministro Pichetto Fratin – prosegue – volge con grande attenzione lo sguardo al green, e lo fa in modo concreto ed efficace, perché impegna le regioni del bacino padano ad aggiornare i piani ambientali, che siano coerenti con il Pnrr, e i progetti di efficientamento energetico per combattere l’inquinamento, che non dipende solo dalle auto. Evita allo stesso tempo le gravi ripercussioni economiche e sociali, a danno dei lavoratori e delle imprese, che sarebbero state prodotte da un blocco irragionevole e che avrebbero danneggiato anche i cittadini, costretti a scendere dalle loro auto, acquistate spesso a prezzo di grandi sacrifici”. “Ancora una volta, Forza Italia ha svolto un ruolo determinante per una politica ambientale che sia reale e realistica, ma che allo stesso tempo abbia grande attenzione agli italiani e al mondo produttivo del Paese”, conclude Ronzulli.