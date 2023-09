Ambiente: Bonelli, ‘Italia sbugiardata, spesi 1,2 miliardi per finanziare fossile’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo denunciare il fallimento dell’Italia nel rispettare i propri impegni internazionali riguardo alla cessazione del sostegno finanziario ai combustibili fossili. Il nuovo rapporto di Oil change international mette in luce una realtà sconcertante: l’Italia ha finanziato tre progetti legati ai combustibili fossili per un totale di 1,2 miliardi di dollari nel 2023, dimostrando un totale disinteresse per la sfida climatica globale”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Questi dati emergono a sole due settimane dal Summit delle Nazioni unite sull’ambizione climatica – prosegue -, dove i leader mondiali si riuniranno per discutere strategie volte a contenere il riscaldamento globale e affrontare la crisi climatica. Tuttavia, il nostro Paese sta continuando a erogare finanziamenti pubblici per progetti internazionali legati ai combustibili fossili, nonostante gli impegni precedenti di porre fine a questo sostegno entro la fine del 2022”. “Il governo deve affrontare con urgenza la realtà dei fatti, senza proseguire nell’approccio ‘climafreghista’ e assumersi la responsabilità di ridurre le emissioni di gas serra, non finanziando progetti che accelerano la crisi climatica. Questa situazione dimostra chiaramente la mancanza di impegno nel combattere la crisi climatica e proteggere l’ambiente per le future generazioni”, conclude Bonelli.