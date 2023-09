Amadeus posta foto con Gerry Scotti e il web impazzisce: coconduttore a Sanremo?

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Amadeus posta su Instagram le foto di una colazione con Gerry Scotti e parte subito il toto-Sanremo. “Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti”, scrive il conduttore e direttore artistico del festival accanto ad una gallery in cui appare divertito accanto al conduttore di Canale5, che esibisce espressioni di sconforto, paura e preoccupazione per concludere con una fragorosa risata. Immediatamente, sono piovuti centinaia di commenti che inneggiano alla coconduzione di Gerry Scotti per il festival 2024. “Per favore, sì”, scrive qualcuno. “Fateci sognare”, aggiunge un altro. Interviene anche Scotti con un commento: “Ora chi lo dice a Giovanna?”, scrive, giocando sull’essere stati paparazzati in albergo. “Ora chi lo dice a Fiorello?”, chiosa un altro fan. Mentre c’è anche commentatore che ha già pronto il nome per la nuova eventuale coppia di conduzione: “Gli Amascotti”.

Naturalmente – a quanto apprende l’Adnkronos – al momento non c’è niente di concreto e di sanremese dietro l’incontro, avvenuto casualmente nell’albergo romano dove Amadeus si appoggia quando registra ‘Affari tuoi’ e dove in questi giorni c’è anche Gerry Scotti impegnato a Roma con le riprese di ‘Tu si que vales’. Ma chissà che i commenti entusiastici del web non inducano Amadeus a farci un pensierino.